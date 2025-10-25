المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أزمة هجومية جديدة.. جراديشار يتلقى أول بطاقة حمراء مع الأهلي (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:44 م 25/10/2025
جراديشار مهاجم الأهلي

جراديشار - مهاجم الأهلي

تلقى اللاعب السلوفيني نييتس جراديشار أول بطاقة حمراء في مسيرته مع النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، ضد إيجل نوار البوروندي.

ويلتقي الأهلي وإيجل نوار في مباراة جارية بينهما على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن فريق المدرب الدنماركي ييس توروب يتمتع بأفضلية الفوز خارج أرضه في بوروندي بهدف نظيف.

أول طرد في مسيرة جراديشار

أشهر الحكم السنغالي عيسى سي بطاقة حمراء مباشرة في وجه جراديشار عند حدود الدقيقة 16. 

وتحصل جراديشار على البطاقة الحمراء بداعي الاعتداء دون كرة على أحد اللاعبين، لكن الإعادات التليفزيونية أوضحت أن الاحتكاك لا يستدعي طرد صاحب الـ23 عامًا، ومع غياب تقنية الـVAR، لم يكن لدى الحكم السنغالي فرصة لمراجعة اللقطة.

ولم يسبق لجراديشار أن تلقى أي بطاقة حمراء في مسيرته مع كرة القدم خلال 139 مباراة رسمية مع جميع الأندية التي لعب لها.

أزمة هجومية في الأهلي

ترك طرد جراديشار أزمة جديدة في هجوم النادي الأهلي.

ولا يملك المدرب ييس توروب أي رأس حربة متاح في قائمة النادي الأهلي، في ظل إصابة محمد شريف وطرد نييتس جراديشار. 

واضطر توروب إلى اعتماد طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة الصريح ضد إيجل نوار، مع إمكانية الاستعانة بخيارات جديدة من مقاعد بدلاء الأهلي، يتقدمهم اللاعب المغربي أشرف بنشرقي.

الأهلي
الأهلي
الأهلي دوري أبطال أفريقيا نييتس جراديشار

