تلقى المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه الأهلي، أمام ضيفه إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشهر الحكم السنغالي عيسى سي البطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجه جراديشار، بداعي توجيه ضربة بالمرفق لمدافع إيجل نوار.

لائحة الاتحاد الأفريقي تكشف عقوبة جراديشار المتوقعة

وتنص لائحة الاتحاد الأفريقي، على أنه حال طرد اللاعب بسبب اعتدائه على منافسه بالكوع أو بالركل، فإنه سيتم إيقافه لمدة لا تقل عن ثلاث مباريات.

ومن المتوقع أن يغيب جراديشار عن أول 3 مباريات للنادي الأهلي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بداعي الإيقاف بسبب الطرد.

وسيتم تحديد عقوبة المهاجم السلوفيني، وفقًا لما سوف يذكره الحكم السنغالي في تقريره عقب اللقاء عن سبب الطرد.

الأهلي يهزم إيجل نوار ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تغلبه على إيجل نوار بطل بوروندي إيابًا، بهدف دون رد.

وسجل عمر كمال هدف الأهلي الوحيد، من صناعة زميله التونسي محمد علي بن رمضان.