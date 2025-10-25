المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اللائحة تكشف.. ما هي عقوبة جراديشار المتوقعة بعد طرده في دوري أبطال أفريقيا؟ (مستند)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:04 م 25/10/2025
جراديشار مهاجم الأهلي

جراديشار مهاجم الأهلي

تلقى المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه الأهلي، أمام ضيفه إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشهر الحكم السنغالي عيسى سي البطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجه جراديشار، بداعي توجيه ضربة بالمرفق لمدافع إيجل نوار.

لائحة الاتحاد الأفريقي تكشف عقوبة جراديشار المتوقعة

وتنص لائحة الاتحاد الأفريقي، على أنه حال طرد اللاعب بسبب اعتدائه على منافسه بالكوع أو بالركل، فإنه سيتم إيقافه لمدة لا تقل عن ثلاث مباريات.

ومن المتوقع أن يغيب جراديشار عن أول 3 مباريات للنادي الأهلي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بداعي الإيقاف بسبب الطرد.

وسيتم تحديد عقوبة المهاجم السلوفيني، وفقًا لما سوف يذكره الحكم السنغالي في تقريره عقب اللقاء عن سبب الطرد.

الأهلي يهزم إيجل نوار ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تغلبه على إيجل نوار بطل بوروندي إيابًا، بهدف دون رد.

وسجل عمر كمال هدف الأهلي الوحيد، من صناعة زميله التونسي محمد علي بن رمضان.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي دوري أبطال أفريقيا جراديشار

