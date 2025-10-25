المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"خبرة وانضباط تكتيكي وترسيخ مكانة".. ماذا قال كاف عن تأهل الأهلي لمجموعات دوري الأبطال؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:44 م 26/10/2025
الأهلي

صورة من مباراة الأهلي وإيجل البوروندي

انتصر النادي الأهلي مساء أمس السبت بنتيجة 1-0، على إيجل نوار البوروندي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني، ليتأهل إلى دور المجموعات للمرة الـ 11 على التوالي، وذلك بعدما انتصر في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 أيضا في اللقاء الذي أقيم في بوروندي.

خبرة الأهلي تحسم التأهل

وسلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على المباراة التي استضافها استاد القاهرة الدولي، وأكد على مكانة الأهلي التاريخية في البطولة الأفريقية.

وقال كاف عن المباراة إن الأهلي ضمن التأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0، ليحسم "نادي القرن" تأهله بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، مواصلًا ترسيخ مكانته في أعرق مسابقات الأندية الإفريقية.

وأشار إلى أنه بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، جاء الهدف الحاسم في الدقيقة 58 عن طريق، عمر كمال، الذي منح الأهلي التقدم والتأهل إلى الدور المقبل.

وتابع أنه رغم محاولات لاعبي نادي إيجل نوار للعودة في النتيجة، إلا أن خبرة عناصر الأهلي وانضباطهم التكتيكي حسما اللقاء لصالحهم.

واستكمل أن الأهلي واصل بهذا الفوز مسيرته المميزة في البطولة، متطلعًا إلى مواصلة التألق في دور المجموعات بثقة كبيرة، ومعززًا طموحه في تحقيق اللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

بينما أنهى نادي إيجل نوار، مشواره في المنافسة مرفوع الرأس، بعدما قدّم أداء مشرفا أمام أكثر الأندية تتويجا في القارة، مكتسبا خبرة ثمينة ستساعده في استحقاقاته المقبلة.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي دوري أبطال أفريقيا عمر كمال عبد الواحد إيجل نوار

