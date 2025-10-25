آثار الحكم السنغالي عيسى سي الجدل بعدما أشهر بطاقة حمراء لمهاجم الأهلي نيتس جراديشار، خلال مباراة إيجل نوار البوروندي.

وكان الأهلي قد انتصر مساء أمس السبت، على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 1-0 في بوروندي، ليحسم الفريق الأحمر تأهله إلى دور المجموعات للمرة الـ11 على التوالي.

وشهدت هذه المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، حالة طرد لنيتس جراديشار، في الدقيقة 15، نتيجة احتكاك بسيط مع لاعب إيجل نوار.

وتقدم الأهلي بتظلم رسمي ضد الحكم السنغالي الذي جعل الأهلي مضغوطا طوال الدقائق المتبقية من المباراة بسبب طرد جراديشار المبكر.

بند يُعيق محاولة الأهلي

وقد يواجه طلب النادي الأهلي عقبة وحيدة في التظلم ضد قرار طرد جراديشار، حيث تنص لائحة دوري أبطال أفريقيا والتي اتبعها الأهلي للتظلم ضد حكم المباراة على بند لا تخضع خلاله قرارات الحكم للتظلم وينص على الآتي:

"لا تخضع القرارات التي يتخذها الحكم على أرض الملعب أثناء المباراة بشأن الأمور الواقعية للاحتجاج".

وتنص لائحة دوري أبطال أفريقيا على الآتي:

1- يجب إبلاغ الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بجميع الاحتجاجات في غضون 48 ساعة التي تلي المباراة عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس الرسمي، يجب أن يصل تأكيد مفصل عن طريق خطاب مسجل أو رسالة فاكس إلى أمانة الاتحاد الأفريقي في غضون 5 أيام كاملة على الأكثر بعد انتهاء المباراة، وسيشهد على ذلك طابع بريد القاهرة.

2- رسوم الاحتجاج محددة بألفي دولار أمريكي ويجب على الاتحاد المحتج فعها في غضون أسبوع واحد من المباراة حتى يتم النظر فيها، في حالة قبول الاحتجاج يتم رد الرسوم إلى الاتحاد المحتج.

4- أي شكوى تعتبرها لجنة مسابقات الأندية غير مبررة تعرض صاحبها لغرامة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

5- لا تخضع القرارات التي يتخذها الحكم على أرض الملعب أثناء المباراة بشأن الأمور الواقعية للاحتجاج.