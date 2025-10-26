المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

"ليس من خلال الانضباط".. مسؤول سابق في كاف يوضح إمكانية إلغاء إيقاف جراديشار

هادي المدني

كتب - هادي المدني

04:32 م 26/10/2025
جراديشار مهاجم الأهلي

نيتش جراديشار

تحدث رايموند هاك الرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إمكانية إلغاء الإيقاف الناتج عن طريق نيتس جراديشارك مهاجم الأهلي بعد تعرضه للطرد خلال مباراة ايجل نوار بطل بوروندي.

فاز الأهلي على ايجل نوار بنتيجة 1-0 في مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، لكن تعرض جراديشار للطرد المباشر من الحكم السنغالي عيسى سي، الذي اعتبر اللاعب السلوفيني اعتدى بالكوع على المنافس.

وقال هاك في تصريحاته ليلا كورة، ردًا على إمكانية إلغاء البطاقة الحمراء: "من الممكن تقديم أي تظلم إلى لجنة الانضباط، وسيتم التعامل معه بالشكل المناسب".

وتابع: "لكن حول إمكانية النظر في التظلم أو رفضه فأنا حقيقة لم يصادفني من قبل قرار حول إجراء تغيير في مدة الإيقاف أو الإلغاء بالكامل من جانب لجنة الانضباط".

وأضاف: "لجنة الانضباط لا يمكنها إلغاء البطاقة الحمراء، وهذا الأمر من صلاحيات لجنة الحكام فقط".

وحول ما إذا كانت لجنة الحكام قد قامت بإلغاء بطاقة حمراء من قبل، قال المسؤول السابق في كاف:" نعم لقد حدث هذا الأمر من قبل، لكن لا استطيع تذكر الملابسات بالتحديد".

ويواجه جراديشار عقوبة الإيقاف 3 مباريات في حال تطبيق لائحة الاعتداء بـ"الكوع" على المنافس وهو ما يعني غيابه عن نصف مباريات دور المجموعات.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الاهلي دوري أبطال أفريقيا كاف جراديشار ايجل نوار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أخبار تهمك

مباشر
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

45

حكم المباراة احتسب 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
