تحدث رايموند هاك الرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إمكانية إلغاء الإيقاف الناتج عن طريق نيتس جراديشارك مهاجم الأهلي بعد تعرضه للطرد خلال مباراة ايجل نوار بطل بوروندي.

فاز الأهلي على ايجل نوار بنتيجة 1-0 في مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، لكن تعرض جراديشار للطرد المباشر من الحكم السنغالي عيسى سي، الذي اعتبر اللاعب السلوفيني اعتدى بالكوع على المنافس.

وقال هاك في تصريحاته ليلا كورة، ردًا على إمكانية إلغاء البطاقة الحمراء: "من الممكن تقديم أي تظلم إلى لجنة الانضباط، وسيتم التعامل معه بالشكل المناسب".

وتابع: "لكن حول إمكانية النظر في التظلم أو رفضه فأنا حقيقة لم يصادفني من قبل قرار حول إجراء تغيير في مدة الإيقاف أو الإلغاء بالكامل من جانب لجنة الانضباط".

وأضاف: "لجنة الانضباط لا يمكنها إلغاء البطاقة الحمراء، وهذا الأمر من صلاحيات لجنة الحكام فقط".

وحول ما إذا كانت لجنة الحكام قد قامت بإلغاء بطاقة حمراء من قبل، قال المسؤول السابق في كاف:" نعم لقد حدث هذا الأمر من قبل، لكن لا استطيع تذكر الملابسات بالتحديد".

ويواجه جراديشار عقوبة الإيقاف 3 مباريات في حال تطبيق لائحة الاعتداء بـ"الكوع" على المنافس وهو ما يعني غيابه عن نصف مباريات دور المجموعات.