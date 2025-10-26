كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سيب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الأثيوبي.

بيراميدز يتقدم على التأمين الإثيوبي (1-0)، في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، المقامة الآن على ملعب الدفاع الجوي.

إصابة مصطفى فتحي

وخرج مصطفى فتحي لعد استبداله عقب دقائق قليلة من بداية المباراة، بعدما تعرض لإصابة.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى فتحي يؤكد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية وسيخضع لمزيد من الفحوصات والآشعة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة الغياب.

ويخوض بيراميدز مباراة الإياب من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب الدفاع الجوي.