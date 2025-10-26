المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد استبداله.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي أمام التأمين الإثيوبي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:04 م 26/10/2025
احتفال مصطفى فتحي مع الشيبي

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سيب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الأثيوبي.

بيراميدز يتقدم على التأمين الإثيوبي (1-0)، في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، المقامة الآن على ملعب الدفاع الجوي.

إصابة مصطفى فتحي

وخرج مصطفى فتحي لعد استبداله عقب دقائق قليلة من بداية المباراة، بعدما تعرض لإصابة.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى فتحي يؤكد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية وسيخضع لمزيد من الفحوصات والآشعة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة الغياب.

يلا كورة يقدم تغطية لأحداث مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي دقيقة بدقيقة.. طالع التفاصيل من هنا

ويخوض بيراميدز مباراة الإياب من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب الدفاع الجوي.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا مصطفى فتحي بيراميدز

