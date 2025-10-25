المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

2 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 1
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 3
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سبقه الأهلي.. بيراميدز يحجز البطاقة الـ15 لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:15 م 30/10/2025
الأهلي وبيراميدز

صورة من مباراة الأهلي وبيراميدز

حجز فريق بيراميدز تأهله إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما تخطى عقبة التأمين الإثيوبي في الدور التمهيدي.

وانتصر بيراميدز على التأمين الإثيوبي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ليتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات بنتيجة 3-1، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.

ليحجز الفريق السماوي البطاقة رقم 15 في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتتبقى مباراة واحدة فقط يتنافس عليها الثنائي نهضة بركان المغربي والأهلي الليبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني بين نهضة بركان والأهلي الليبي يوم السبت المقبل، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

المتأهلون لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا

1- الهلال (السودان).

2- الأهلي (مصر).

3- سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

4- باور دينامو (زامبيا).

5- سيمبا (تنزانيا).

6- يانج أفريكانز (تنزانيا).

7- ريفرز يونايتد (نيجيريا).

8- شبيبة القبائل (الجزائر).

9- مولودية الجزائر (الجزائر).

10- بترو أتلتيكو (أنجولا).

11- الجيش الملكي (المغرب).

12- صنداونز (جنوب أفريقيا).

13- الترجي الرياضي (تونس).

14- الملعب المالي (مالي).

15- بيراميدز (مصر).

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي بيراميدز مجموعات دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg