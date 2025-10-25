حجز فريق بيراميدز تأهله إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما تخطى عقبة التأمين الإثيوبي في الدور التمهيدي.

وانتصر بيراميدز على التأمين الإثيوبي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ليتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات بنتيجة 3-1، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.

ليحجز الفريق السماوي البطاقة رقم 15 في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتتبقى مباراة واحدة فقط يتنافس عليها الثنائي نهضة بركان المغربي والأهلي الليبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني بين نهضة بركان والأهلي الليبي يوم السبت المقبل، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

المتأهلون لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا

1- الهلال (السودان).

2- الأهلي (مصر).

3- سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

4- باور دينامو (زامبيا).

5- سيمبا (تنزانيا).

6- يانج أفريكانز (تنزانيا).

7- ريفرز يونايتد (نيجيريا).

8- شبيبة القبائل (الجزائر).

9- مولودية الجزائر (الجزائر).

10- بترو أتلتيكو (أنجولا).

11- الجيش الملكي (المغرب).

12- صنداونز (جنوب أفريقيا).

13- الترجي الرياضي (تونس).

14- الملعب المالي (مالي).

15- بيراميدز (مصر).