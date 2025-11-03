أكد ألكسندر نجاي، عضو مجلس إدارة يانج أفريكانز التنزاني، على صعوبة المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، مشيرًا إلى أن فريقه لديه حلم ويسعى لتحقيقه.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية بمنافسات البطولة، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

تصريحات عضو إدارة يانج أفريكانز

استهل ألكسندر نجاي، عضو مجلس إدارة يانج أفريكانز، تصريحاته التي أدلى بها لـ"يلا كورة"، قائلًا: "المجموعة صعبة دون شك لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "نحترم جميع الفرق في مجموعتنا، ومتواجدون مع الأهلي أكبر نادٍ في قارة أفريقيا".

وواصل: "لدينا حلم في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، ونؤمن بأنه سيتحقق".

وأتم حديثه: "نحن نؤمن بفريقنا، وإن شاء الله سنكون من الفرق التي ستتأهل من مجموعتنا".

مواعيد مباريات الأهلي ويانج أفريكانز

الجولة الثالثة: الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير.

الجولة الرابعة: يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير.