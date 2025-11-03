المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 1
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

يانج أفريكانز ليلا كورة: الأهلي الأكبر في أفريقيا.. ولدينا حلم نؤمن بتحقيقه

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:52 م 03/11/2025
يانج أفريكانز

فريق يانج أفريكانز

أكد ألكسندر نجاي، عضو مجلس إدارة يانج أفريكانز التنزاني، على صعوبة المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، مشيرًا إلى أن فريقه لديه حلم ويسعى لتحقيقه.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية بمنافسات البطولة، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

تصريحات عضو إدارة يانج أفريكانز

استهل ألكسندر نجاي، عضو مجلس إدارة يانج أفريكانز، تصريحاته التي أدلى بها لـ"يلا كورة"، قائلًا: "المجموعة صعبة دون شك لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "نحترم جميع الفرق في مجموعتنا، ومتواجدون مع الأهلي أكبر نادٍ في قارة أفريقيا".

وواصل: "لدينا حلم في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، ونؤمن بأنه سيتحقق".

وأتم حديثه: "نحن نؤمن بفريقنا، وإن شاء الله سنكون من الفرق التي ستتأهل من مجموعتنا".

مواعيد مباريات الأهلي ويانج أفريكانز

الجولة الثالثة: الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير.

الجولة الرابعة: يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير.

مباراة يانج افريكانز القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا يانج أفريكانز

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

