أكد ثيمبا زواني، لاعب ماميلودي صنداونز، على احترام الفريق لمدربه السابق رولاني موكوينا، والمدير الفني الحالي لنادي مولودية الجزائر، قبل المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على رأس المجموعة الثالثة من المسابقة، رفقة الهلال السوداني، مولودية الجزائر، وسانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

تصريحات زواني

قال ثيمبا زواني في تصريحات عبر "سوبر سبورت": "هذه هي طبيعة دوري أبطال أفريقيا، لا يمكنك أن تختار من تواجه، لكن بالنسبة لمجموعتنا؟ إنها مجموعة مثيرة".

وأضاف: "لكنني أعلم أننا نملك فريقًا جيدًا يضم لاعبين مميزين، وعلينا فقط أن نظهر بأفضل ما لدينا في كل مباراة، وأن نحاول وضع الفريق في موقع يؤهله للعبور إلى الدور المقبل".

وتحدث زواني عن مدرب الفريق السابق موكوينا، قائلًا: "لا أعتقد أن هناك ما يدعو لأي دراما، هناك احترام كبير له، فقد قدّم الكثير للنادي، ونحن نحبه، فهو إنسان طيب ومدرب ممتاز، وتعلمنا منه الكثير كلاعبين".

وأتم: "لذلك أعتقد أننا سنرحب به بأيدٍ مفتوحة، وأنا واثق بنسبة 100% أن الجماهير سترحب به أيضًا".

سيواجه الوحش الذي صنعه.. موكوينا أمام صنداونز للمرة الأولى

مباراتي صنداونز ومولودية الجزائر

الجولة الثانية: مولودية الجزائر × ماميلودي صنداونز (28-29 نوفمبر).

الجولة السادسة: ماميلودي صنداونز × مولودية الجزائر (13-14 فبراير).