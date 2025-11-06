المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

1 1
17:45
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 2
17:15
كرواتيا

كرواتيا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

رائعة إبراهيم عادل.. مرشحان مصريان لجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2025 (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:15 م 06/11/2025
إبراهيم عادل

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، القائمة المختصرة لأفضل هدف خلال عام 2025، والذي يشهد تواجد مرشحين من مصر.

أفضل هدف في أفريقيا

وكشف الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي، عن اعتماد قائمة مختصرة تضم 13 هدفًا، للتنافس على الأفضل، ضمن حفل جوائز كاف لعام 2025.

واعتمدت كاف في اختيار الأهداف المتنافسة على جائزة الأفضل، خلال الفترة 6 يناير إلى 15 أكتوبر 2025، والتي كان بها براعة فنية أو لمسة حاسمة.

وبدأ التصويت لاختيار الهدف الأفضل، قبل حفل جوائز كاف، من اليوم الخميس وحتى الأربعاء المقبل 12 نوفمبر 2025، على أن يتم احتساب تصويت الجماهير بنسبة 100% في تحديد هذه الجائزة.

وتضم قائمة الـ13 هدفًا، أنس رشدي، بقميص منتخب مصر تحت 17 عامًا ضد جنوب أفريقيا ضمن منافسات كأس الأمم، بالإضافة إلى رائعة إبراهيم عادل لصالح بيراميدز أمام الترجي التونسي، خلال دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز بهذه الجائزة، ومن ثم تكريمه، خلال حفل جوائز كاف 2025، الذي لم يكشف عن موعده بشكل رسمي بعد.

منتخب مصر دوري أبطال أفريقيا كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيراميدز إبراهيم عادل منتخب مصر تحت 17 عاما

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

