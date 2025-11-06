أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، القائمة المختصرة لأفضل هدف خلال عام 2025، والذي يشهد تواجد مرشحين من مصر.

أفضل هدف في أفريقيا

وكشف الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي، عن اعتماد قائمة مختصرة تضم 13 هدفًا، للتنافس على الأفضل، ضمن حفل جوائز كاف لعام 2025.

واعتمدت كاف في اختيار الأهداف المتنافسة على جائزة الأفضل، خلال الفترة 6 يناير إلى 15 أكتوبر 2025، والتي كان بها براعة فنية أو لمسة حاسمة.

وبدأ التصويت لاختيار الهدف الأفضل، قبل حفل جوائز كاف، من اليوم الخميس وحتى الأربعاء المقبل 12 نوفمبر 2025، على أن يتم احتساب تصويت الجماهير بنسبة 100% في تحديد هذه الجائزة.

وتضم قائمة الـ13 هدفًا، أنس رشدي، بقميص منتخب مصر تحت 17 عامًا ضد جنوب أفريقيا ضمن منافسات كأس الأمم، بالإضافة إلى رائعة إبراهيم عادل لصالح بيراميدز أمام الترجي التونسي، خلال دوري أبطال أفريقيا.

شاهد متعة وإبداع إبراهيم عادل.



هدف رائع ومميز للاعب بيراميدز#دوري_أبطال_افريقيا #الترجي_بيراميدز pic.twitter.com/U8OPUprHEn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 5, 2025

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز بهذه الجائزة، ومن ثم تكريمه، خلال حفل جوائز كاف 2025، الذي لم يكشف عن موعده بشكل رسمي بعد.