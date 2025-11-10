المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

بعد التتويج بالسوبر.. ماذا ينتظر ييس توروب مع الأهلي في نوفمبر؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:47 م 10/11/2025
الأهلي

لاعبو الأهلي من مباراة الزمالك في نهائي السوبر

توج الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأول ألقابه مع المارد الأحمر، بعد حصد لقب كأس السوبر المصري للأبطال.

الأهلي هزم الزمالك (2-0) في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء أمس الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في ليتوج باللقب للمرة الـ16 تاريخيًا.

ماذا ينتظر ييس توروب مع الأهلي؟

الأهلي حاليًا في فترة إجازة بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، حيث سافر ييس توروب إلى الدنمارك لقضاء إجازة سريعة.

وتأتي الإجازة بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، التي انطلقت اليوم وحتى 18 من شهر نوفمبر الجاري، قبل أن يبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته المقبلة، والتي ستكون ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي 3 مباريات مع ييس توروب خلال شهر نوفمبر، قبل التوقف الطويل الذي يصل إلى 55 يوما لارتباط منتخب مصر ببطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.

وتأتي مباريات الأهلي في نوفمبر كما يلي:

يستضيف شبيبة القبائل، أحد أيام الجمعة إلى الأحد 21-23.

يواجه الإسماعيلي، يوم الثلاثاء الموافق 25.

يحل ضيفًا على الجيش الملكي في المغرب، أحد أيام الجمعة إلى الأحد 28-30.

الأهلي النادي الأهلي كأس السوبر المصري للأبطال الدنماركي ييس توروب

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

