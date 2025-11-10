توج الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأول ألقابه مع المارد الأحمر، بعد حصد لقب كأس السوبر المصري للأبطال.

الأهلي هزم الزمالك (2-0) في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء أمس الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في ليتوج باللقب للمرة الـ16 تاريخيًا.

ماذا ينتظر ييس توروب مع الأهلي؟

الأهلي حاليًا في فترة إجازة بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، حيث سافر ييس توروب إلى الدنمارك لقضاء إجازة سريعة.

وتأتي الإجازة بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، التي انطلقت اليوم وحتى 18 من شهر نوفمبر الجاري، قبل أن يبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته المقبلة، والتي ستكون ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي 3 مباريات مع ييس توروب خلال شهر نوفمبر، قبل التوقف الطويل الذي يصل إلى 55 يوما لارتباط منتخب مصر ببطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.

وتأتي مباريات الأهلي في نوفمبر كما يلي:

يستضيف شبيبة القبائل، أحد أيام الجمعة إلى الأحد 21-23.

يواجه الإسماعيلي، يوم الثلاثاء الموافق 25.

يحل ضيفًا على الجيش الملكي في المغرب، أحد أيام الجمعة إلى الأحد 28-30.