يخضع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي مكثف استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولي من مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موقف تريزيجيه من مباراة شبيبة القبائل

أكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الأشعة التي خضع لها محمود تريزيجيه، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، موضحًا أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح من 6 إلى 10 ايام للعودة للتدريبات.

وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب سيبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي، بداية من يوم السبت المقبل لتجهيزه لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

تطورات موقف عاشور

أوضح المصدر في تصريحاته، أن إمام عاشور سيحصل على فرصة للمشاركة مع الأهلي، حال تقرر أن يخوض الفريق مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، ويأتي ذلك بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية له.

وشدد المصدر أن أشرف داري، لا يزال أمامه بعض الوقت للتعافي بينما سيعود حسين الشحات مع نهاية الشهر الجاري.

كان قد منح الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة سلبية لمدة خمس أيام عقب الفوز علي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء الأحد بملعب محمد بن زايد، وشهدت تتويج الأحمر بلقب السوبر المصري.

ومن المقرر أن يعود الأهلي للتدريبات يوم السبت، على أن يصل توروب إلى القاهرة قبلها بساعات.