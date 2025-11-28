حدد فريق الجيش الملكي المغربي ملعب مباراته مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كلا من: "الجيش الملكي، شبيبة القبائل، ويانج أفريكانز".

وأشار موقع "البطولة" المغربي، إلى أن فريق الجيش الملكي سوف يستضيف الأهلي في التاسعة مساء "بتوقيت القاهرة" يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في لقاء يقام ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

على أن يفتتح مشواره في دور المجموعات بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، على أرضية ملعب أماني بمدينة زنجبار.

ويطمح فريق الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي بعدما خرج من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

يشار إلى أن فريق بيراميدز كان قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على صنداونز في المباراة النهائية.

الأهلي كان قد توج ببطولة السوبر المصري يوم الأحد الماضي، على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0.