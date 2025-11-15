المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صافرة سودانية لقيادة مباراة بيراميدز وريفرز بدوري أبطال أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:49 م 15/11/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إخطارًا لنادي بيراميدز بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، ضمن منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي).

موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي بيراميدز بموعد مباراة الفريق أمام ريفرز النيجيري، والذي تقرر أن يكون في التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تكون المواجهة بملعب 30 يونيو.

ويدير المباراة طاقم تحكيمي من السودان، بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

ويسعى بيراميدز للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والذي توج به في النسخة الماضية على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا دوري الأبطال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيراميدز

