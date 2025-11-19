المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. كاف يوافق على مشاركة الهلال والمريخ في الدوري الرواندي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:20 م 19/11/2025
الهلال والمريخ

الهلال والمريخ - صورة أرشيفية

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على طلبي ناديي الهلال والمريخ السودانيين للمشاركة في الدوري الرواندي الممتاز.

وما زالت المنافسات الرياضية في السودان متوقفة منذ عدة أشهر بسبب حالة الحرب والاضطرابات الأمنية هناك.

وشارك الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني بالموسم الماضي "2024-2025".

وقال الاتحاد الرواندي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعها اليوم على انضمام ناديي الهلال أم درمان والمريخ السودانيين إلى الدوري الرواندي الممتاز لموسم 2025/2026".

وذكرت وسائل إعلام في رواندا أنه سيصدر خلال هذا الأسبوع روزنامة جديدة مُحدَّثة تتضمن أيضا المباريات التي ستخوضها هذه الفرق (الهلال والمريخ).

جدير بالذكر أن الهلال السوداني يشارك في دوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من ماميلودي صنداونز ومولودية الجزائر وسانت إيلوا لوبوبو.

 

الهلال المريخ السوداني الهلال السوداني الاتحاد الأفريقي المريخ الدوري الرواندي

