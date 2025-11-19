وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على طلبي ناديي الهلال والمريخ السودانيين للمشاركة في الدوري الرواندي الممتاز.

وما زالت المنافسات الرياضية في السودان متوقفة منذ عدة أشهر بسبب حالة الحرب والاضطرابات الأمنية هناك.

وشارك الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني بالموسم الماضي "2024-2025".

وقال الاتحاد الرواندي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعها اليوم على انضمام ناديي الهلال أم درمان والمريخ السودانيين إلى الدوري الرواندي الممتاز لموسم 2025/2026".

وذكرت وسائل إعلام في رواندا أنه سيصدر خلال هذا الأسبوع روزنامة جديدة مُحدَّثة تتضمن أيضا المباريات التي ستخوضها هذه الفرق (الهلال والمريخ).

جدير بالذكر أن الهلال السوداني يشارك في دوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من ماميلودي صنداونز ومولودية الجزائر وسانت إيلوا لوبوبو.