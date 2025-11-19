جوائز كاف 2025.. بيراميدز أفضل نادٍ أفريقي

حصل نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادٍ أفريقي لعام 2025 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط بجامعة محمد السادس، لتكريم الأفضل في القارة السمراء.

تفوق بيراميدز على أبرز الأندية الإفريقية

دخل بيراميدز، المتوج بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي في الموسم الماضي، منافسة قوية على الجائزة مع نهضة بركان المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.

وتوج بيراميدز باللقبين بعد التفوق على صنداونز ونهضة بركان، في حين كان صنداونز وصيفًا لدوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان فاز بكأس الكونفدرالية قبل أن يخسر أمام بيراميدز في كأس السوبر.

وفوز بيراميدز بالجائزة استمر في تسلسل تتويج الأندية المصرية، بعد فوز الأهلي بالجائزة في نسختي 2023 و2024.

منافسة اللاعبين على لقب الأفضل داخل القارة

ويشارك ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي في المنافسة على لقب أفضل لاعب أفريقي، إلى جانب أسامة المليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وشهد الحفل تواجد النجم الدولي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، لتسليم إحدى جوائز الحفل لصاحبها، بعد دعوته رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.