المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوائز كاف 2025.. بيراميدز أفضل نادٍ أفريقي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:46 م 19/11/2025
ممدوح عيد

بيراميدز أفضل نادٍ أفريقي

حصل نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادٍ أفريقي لعام 2025 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط بجامعة محمد السادس، لتكريم الأفضل في القارة السمراء.

تفوق بيراميدز على أبرز الأندية الإفريقية

دخل بيراميدز، المتوج بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي في الموسم الماضي، منافسة قوية على الجائزة مع نهضة بركان المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.

وتوج بيراميدز باللقبين بعد التفوق على صنداونز ونهضة بركان، في حين كان صنداونز وصيفًا لدوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان فاز بكأس الكونفدرالية قبل أن يخسر أمام بيراميدز في كأس السوبر.

وفوز بيراميدز بالجائزة استمر في تسلسل تتويج الأندية المصرية، بعد فوز الأهلي بالجائزة في نسختي 2023 و2024.

منافسة اللاعبين على لقب الأفضل داخل القارة

ويشارك ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي في المنافسة على لقب أفضل لاعب أفريقي، إلى جانب أسامة المليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وشهد الحفل تواجد النجم الدولي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، لتسليم إحدى جوائز الحفل لصاحبها، بعد دعوته رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

دوري أبطال أفريقيا كاف بيراميدز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أفضل نادٍ أفريقي 2025 نهضة بركان المغربي صنداونز الجنوب أفريقي كأس السوبر الأفريقي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg