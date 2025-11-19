المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
Advertisement
ممدوح عيد: أشكر كل من كان جزءًا من رحلتنا.. وسنواصل التقدم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:03 م 19/11/2025
ممدوح عيد

ممدوح عيد

تحدث ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن تتويج الفريق بجائزة أفضل نادٍ في قارة أفريقيا عن عام 2025، مبديًا سعادته العارمة بالوصول إلى مثل تلك الخطوة.

واستضافت العاصمة المغربية الرباط، حفل تسليم جوائز أفضل اللاعبين في أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد ممدوح عيد، خلال حديثه على مواصلة العمل الشاق والجاد، من أجل حصد المزيد والتقدم خلال الفترة المقبلة.

تصريحات ممدوح عيد

استهل ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، حديثه خلال تسلمه جائزة أفضل نادٍ في قارة أفريقيا 2025، قائلًا: "أشكر المملكة المغربية على الضيافة الرائعة وأريد أن أشكر السيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على استقبالنا، والسيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "نحصد جائزة أفضل نادٍ أفريقي بعد عمل شاق وجاد، وأشكر كل من كان جزءًا من رحلتنا، من إدارة ولاعبين وكذلك مدربنا على العمل الذي قام به وحارس مرمانا على المستوى الذي قام به".

وواصل: "أشكر كذلك كل من ساندنا وشجعنا في مصر من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وكذلك كل من نافسنا لأنه بدون خصومنا ما كنا سنصل إلى هذا المستوى".

وأتم ممدوح عيد، حديثه: "سنواصل ما نقدمه بكل ما لدينا من إمكانيات ونشعر بالفخر لوجودنا هنا اليوم".

 

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ممدوح عيد حفل جوائز كاف 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

