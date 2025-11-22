أصبح الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، أول لاعب من الدوري المصري الممتاز يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا بعيدا عن النادي الأهلي.

فاز ماييلي مساء اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، بعد منافسة مع الثنائي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، وأسامة لمليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وتسلم ماييلي الجائزة خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.

وتعد هذه المرة التاسعة التي يتوج بها لاعب من الدوري المصري بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، كما أنه أول لاعب خارج الأهلي، حيث توج بها 8 لاعبين من قبل من داخل الفريق الأحمر فقط.

وجاء تاريخ لاعبي الدوري المصري مع جائزة أفضل لاعب داخل القارة كالتالي:

1- محمد بركات (الأهلي) 2005.

2- محمد أبو تريكة (الأهلي) 2006.

3- محمد أبو تريكة (الأهلي) 2008.

4- أحمد حسن (الأهلي) 2010.

5- محمد أبو تريكة (الأهلي) 2012.

6- محمد أبو تريكة (الأهلي) 2013.

7- محمد الشناوي (الأهلي) 2022.

8- بيرسي تاو (الأهلي) 2023.

9- فيستون ماييلي (بيراميدز) 2025.

فيستون ماييلي لعب مع بيراميدز بشكل عام حتى هذه اللحظة 98 مباراة بواقع 7588 دقيقة، سجل خلالهم 49 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

أما في الموسم الحالي فلعب 16 مباراة بواقع 1243 دقيقة، سجل خلالهم 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.