كلام فى الكورة
لتجنب سيناريو الموسم الماضي.. مدرب صنداونز جاهز لتحدي لوبوبو الكونغولي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:48 م 20/11/2025
صنداونز

صنداونز

أكد ميجيل كاردوسو المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز أن فريقه مستعد تمامًا للتحدي الذي سيواجه أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

ويبدأ صنداونز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة لوبوبو يوم السبت المقبل.

وشدّد كاردوسو على أهمية تجنب صنداونز لأي تعثرات والتي واجهها في المواسم السابقة.

طالع مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا من هنا

وقال كاردوسو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للكاف: "كل مباراة لها قصتها، لكن علينا أن نكتب القصة الصحيحة في المباراة الأولى خاصة وأنها تقام على أرضنا، ومن المهم أن نحقق بداية جيدة، لذا سنعمل بجد".

وأضاف المدرب البرتغالي أنهم قاموا بتحليل ودراسة فريق لوبوبو جيدًا، قائلًا: "قبل كل شيء، يجب أن نفهم كيف نلعب ضد هذا الفريق، لديه خصوصياته، وطريقته في اللعب، وخصائصه الخاصة، حتى نفهم كيف نستغل نقاط ضعفه، وكيف نتجنب أن يؤذينا من خلال الجوانب الإيجابية التي يمتلكها".

وتحدّث كاردوسو أيضًا عن الدروس المستفادة من الموسم الماضي، حين فشل صنداونز في الفوز بمباراته الافتتاحية على أرضه أمام مانييما يونيون، وهي عثرة مبكرة ظلت تؤثر على مسارهم طوال مشوار دور المجموعات.

وأكمل: "نتذكر جيدًا ما حدث العام الماضي في المباراة الأولى من دور المجموعات، حيث لم نتمكن من هزيمة مانييما، ولا نريد تكرار ذلك أمام سانت إيلوا لوبوبو، ويجب أن نحقق بداية جيدة".

الأهلي دوري أبطال أفريقيا صنداونز بيراميدز مباريات دوري أبطال أفريقيا

