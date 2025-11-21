المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مواعيد مباريات اليوم.. افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. وانطلاق الجولات في أوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:47 ص 21/11/2025
احتفال لاعبو الهلال السوداني

الهلال السوداني

يشهد اليوم الجمعة، إقامة بعض المباريات في محتلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر في الجولة الأولى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني، بمباراة فالنسيا وليفانتي.

وأيضًا تبدأ منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي، بمباراة نيس ومارسيليا.

وكذلك الأسبوع الحادي عشر في الدوري الألماني، ينطلق مساء اليوم بمباراة ماينز وهوفنهايم.

وتقام 3 مباريات مساء اليوم الجمعة في الأسبوع التاسع بالدوري السعودي، حيث يلعب الخلود أمام الحزم، واتحاد جدة أمام الرياض، وأهلي جدة أمام القادسية.

طالع جدول مباريات اليوم 

وإليكم أبرز المباريات

دوري أبطال أفريقيا 

الهلال السوداني - مولودية الجزائر - الساعة 3 مساءً - bein sport 1HD.

الدوري الإسباني

فالنسيا - ليفانتي - الساعة 10 مساءً - bein sport 3HD.

الدوري الفرنسي 

نيس - مارسيليا - الساعة 9:45 مساءً - bein sport 4HD.

الدوري الألماني

ماينز - هوفنهايم - الساعة 9:30 مساءً.

الدوري السعودي

الخلود - الحزم - الساعة 4:50 - ثمانية2.

اتحاد جدة - الرياض - الساعة 5:15 - ثمانية1.

أهلي جدة - القادسية - الساعة 7:30 مساءً - ثمانية1.

 

 

 

الدوري السعودي دوري أبطال أفريقيا الدوري الإسباني مولودية الجزائر الهلال السوداني جدول مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الجمعة

