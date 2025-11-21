يشهد اليوم الجمعة، إقامة بعض المباريات في محتلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر في الجولة الأولى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني، بمباراة فالنسيا وليفانتي.

وأيضًا تبدأ منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي، بمباراة نيس ومارسيليا.

وكذلك الأسبوع الحادي عشر في الدوري الألماني، ينطلق مساء اليوم بمباراة ماينز وهوفنهايم.

وتقام 3 مباريات مساء اليوم الجمعة في الأسبوع التاسع بالدوري السعودي، حيث يلعب الخلود أمام الحزم، واتحاد جدة أمام الرياض، وأهلي جدة أمام القادسية.

وإليكم أبرز المباريات

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني - مولودية الجزائر - الساعة 3 مساءً - bein sport 1HD.

الدوري الإسباني

فالنسيا - ليفانتي - الساعة 10 مساءً - bein sport 3HD.

الدوري الفرنسي

نيس - مارسيليا - الساعة 9:45 مساءً - bein sport 4HD.

الدوري الألماني

ماينز - هوفنهايم - الساعة 9:30 مساءً.

الدوري السعودي

الخلود - الحزم - الساعة 4:50 - ثمانية2.

اتحاد جدة - الرياض - الساعة 5:15 - ثمانية1.

أهلي جدة - القادسية - الساعة 7:30 مساءً - ثمانية1.