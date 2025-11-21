المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بين الغموض والأمل.. 390 دقيقة تحيي آمال إمام عاشور ضد الأندية الجزائرية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:00 م 21/11/2025
إمام عاشور

إمام عاشور لاعب الأهلي

لم يحسم الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، موقف إمام عاشور، من التواجد في مباراة شبيبة القبائل المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل، تنطلق في تمام السادسة مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

إمام عاشور لم يشارك في مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية، منذ مشاركته لدقائق معدودة في مواجهة إنبي، سبتمبر الماضي، قبل أن يتم تشخصيه بعدها بمرض "فيروس A".

ييس توروب تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عن إمام عاشور

إمام عاشور ضد الأندية الجزائرية

على الرغم من عدم حسم موقف إمام عاشور، إلا أنه بلا شك سيكون له دورًا، إذا شارك في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، خاصة وأنه ترك بصمة في آخر مواجهة مع الأحمر ضد نادٍ جزائري.

وجاءت مباريات إمام عاشور أمام الأندية الجزائرية، والتي جاءت خلال بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، كما يلي:

شباب بلوزداد: 4 مباريات (241 دقيقة لعب)
سجل هدفا وصنع آخر.

مولودية الجزائر: مباراة واحدة (70 دقيقة)
لم يسجل أو يصنع.

اتحاد العاصمة: مباراة واحدة (79 دقيقة)
لم يسجل أو يصنع.

وتعافى إمام عاشور من إصابته بفيروس A، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة يخضع لبرنامج تأهيلي لرفع لياقته البدنية، بعد فترة الراحة السلبية، لذا فإن مشاركته في مباريات الأهلي مرهونة بمنح الجهاز الفني الضوء الأخضر من مخطط الأحمال.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل إمام عاشور مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

