للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بـ 10 لاعبين.. الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:05 م 21/11/2025
احتفال لاعبو الهلال السوداني

الهلال السوداني

فاز الهلال السوداني، بنتيجة 2-1 أمام مولودية الجزائر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة الهلال السوداني، ومولودية الجزائر، في رواندا، في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح عبد الرازق عمر التسجيل لـ الهلال السوداني، في الدقيقة 45+2.

وأدرك مولودية الجزائر هدف التعادل في الدقيقة 53، عن طريق مصطفى كرشوم مدافع الهلال بهدف في مرماه.

فيما جاء هدف الهلال الثاني في الدقيقة 75، عن طريق محمد عبد الرحمن الغربال.

وشهدت المباراة طرد صلاح عادل في الدقيقة 87، بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين.

وحقق الهلال أول فوز له في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويلعب الهلال السوداني في رواندا، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، على مشاركته في الدوري الرواندي؛ بسبب أحداث الحرب القائمة في السودان.

ويلعب الهلال ومولودية الجزائر، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وسانت لوبوبو الكونغولي.

 

الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر

