فاز الهلال السوداني، بنتيجة 2-1 أمام مولودية الجزائر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة الهلال السوداني، ومولودية الجزائر، في رواندا، في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح عبد الرازق عمر التسجيل لـ الهلال السوداني، في الدقيقة 45+2.

وأدرك مولودية الجزائر هدف التعادل في الدقيقة 53، عن طريق مصطفى كرشوم مدافع الهلال بهدف في مرماه.

فيما جاء هدف الهلال الثاني في الدقيقة 75، عن طريق محمد عبد الرحمن الغربال.

وشهدت المباراة طرد صلاح عادل في الدقيقة 87، بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين.

وحقق الهلال أول فوز له في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويلعب الهلال السوداني في رواندا، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، على مشاركته في الدوري الرواندي؛ بسبب أحداث الحرب القائمة في السودان.

ويلعب الهلال ومولودية الجزائر، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وسانت لوبوبو الكونغولي.