كلام فى الكورة
"عقدة تاريخية للأحمر".. 7 أرقام يجب معرفتها قبل موقعة الأهلي وشبيبة القبائل

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:58 م 21/11/2025
الأهلي ضد شبيبة القبائل

الأهلي ضد شبيبة القبائل

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق القمة العربية، بين الأهلي ونظيره شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 225-2026.

تقام مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، مساء غدًا السبت، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

يسعى الأهلي لتدارك إخفاق الموسم الماضي الذي خرج فيه من نصف النهائي، بينما يحاول شبيبة القبائل العودة للمنافسة على المعترك الأفريقي مجددًا.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية بدوري الأبطال، بجوار شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

7 أرقام يجب معرفتها عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

1- يتفوق شبيبة القبائل على الأهلي تاريخيًا في البطولة الأفريقية، حيث تواجه الفريقين من قبل 6 مرات، حقق الفريق الجزائري 3 انتصارات، مقابل فوز وحيد للأحمر، وحسم التعادل مواجهتين.

2- سجل شبيبة القبائل في شباك الأهلي 10 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق الجزائري 5 أهداف فقط، مما يوضح التفوق الواضح للعملاق الجزائري أمام منافسه المصري.

3- الأهلي المصري يتفوق على شبيبة القبائل من ناحية القيمة التسويقية، بواقع 38 مليون يورو، مقابل 9.78 مليون يورو للفريق الجزائري.

4- يحتل محمود حسن تريزيجيه، قائمة الأعلى قيمة تسويقية، برصيد 5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ(4 ملايين يورو)، ثم أحمد سيد زيزو، برصيد 3.5 مليون يورو.

5- بينما يتصدر أمين محيوس، لاعب شبيبة القبائل، قائمة الأعلى قيمة تسويقيًا في صفوف العملاق الجزائري، برصيد 1.3 مليون يورو.

6- يتصدر الأهلي قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا، وفي رصيده 12 لقبًا، إضافة إلى 8 ألقاب من كأس السوبر الأفريقي، ولقب وحيد من كأس الكونفدرالية.

7- يمتلك شبيبة القبائل لقبين من دوري أبطال أفريقيا، وثلاثة ألقاب من كأس الكونفدرالية، إضافة إلى لقب وحيد من كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

يحين موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت 22 نوفمبر 2025، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا، وقد خصصت قناة beIN Sports 5 HD، لنقل مباراة الأهلي المرتقبة أمام شبيبة القبائل.

مباراة شبيبة القبــــائل القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

