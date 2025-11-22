حسم نادي يانج أفريكانز التنزاني تفوقه أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

وتفوق يانج أفريكانز على نظيره الجيش الملكي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، واستضاف النادي التنزاني أحداث اللقاء على ملعبه.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي

حرص نادي يانج أفريكانز على تسليم كليمان مزيزي، لاعب الفريق التنزاني جائزة أفضل هدف في أفريقيا 2025، والتي حصدها خلال حفل جوائز كاف 2025، وذلك قبل انطلاق المباراة.

وشهدت مباراة يانج أفريكانز أمام الجيش الملكي، مشاركة رضا سليم لاعب الأخير المعار من النادي الأهلي، وبدأ الجناح المغربي المواجهة أساسيًا وظل في أرضية الميدان حتى نهاية الشوط الأول من اللقاء.

وظهرت سيطرة يانج أفريكانز على أحداث الشوط الأول من المباراة أمام الجيش الملكي بشكل واضح، إذ استبسل دفاع النادي المغربي بمعاونة أحمد رضا تكناوتي في الدفاع عن المرمى أمام طوفان أصحاب الأرض.

وظلت سيطرة يانج أفريكانز واضحة أمام هجمات على استحياء من جانب الجيش الملكي خلال الشوط الأول من المباراة، حتى أطلق الحكم صافرته.

وتمكن نادي يانج أفريكانز من التقدم أمام الجيش الملكي، في الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعد انطلاقة مميزة من برنس دوبي خلف دفاعات النادي المغربي، قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك التكناوتي.

وعادل فريق الجيش الملكي النتيجة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعد تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المواجهة أقر بوجود تسلل على لاعب النادي المغربي.

استمرت محاولات الجيش الملكي ويانج أفريكانز من أجل التسجيل، إلا أن صافرة حكم المباراة كانت أسرع من أن تهتز الشباك من جديد.

بتلك النتيجة رفع يانج أفريكانز رصيده إلى 3 نقاط متربعًا على جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت.