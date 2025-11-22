سجل النادي الأهلي هدفين سريعين في غضون ثلاث دقائق أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تريزيجيه وشريف يضمنان تقدم الأهلي على شبيبة القبائل

وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 36 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد السيد "زيزو" داخل منطقة الجزاء، قابلها محمود حسن "تريزيجيه" بضربة رأس قوية سكنت شباك الفريق الجزائري.

ويعد هذا الهدف هو الأول لتريزيجيه مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا خلال فترته الأولى والثانية مع الفريق، والسادس له مع المارد الأحمر هذا الموسم في مختلف المسابقات خلال 18 مباراة شارك فيها.

كما رفع تريزيجيه رصيده في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال إلى هدف واحد من أصل 22 مباراة لعبها بقميص الأهلي.

وبعد ثلاث دقائق فقط، عزز محمد شريف تقدم الأهلي بهدف ثانٍ، بعد انطلاقة مميزة من أشرف بنشرقي الذي مرر كرة أرضية مثالية، سددها شريف بدقة لتمر من أسفل يد حارس الشبيبة وتسكن الشباك.

وسجل محمد شريف هدفه الثالث مع الأهلي هذا الموسم، كما يعد هذا الهدف الأول له في دوري أبطال أفريقيا منذ عودته للفريق.

وشارك شريف في دوري الأبطال عبر مسيرته في 43 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 4 أهداف حتى الآن.

ويخوض الأهلي منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية التي تضم شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.