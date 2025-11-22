المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي في الصدارة.. ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

08:07 م 22/11/2025
الأهلي

جانب من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب "استاد القاهرة"، حيث تمكن الفريق العاصمي من تحقيق فوز مهم في مشواره الأفريقي.

وتشهد هذه المجموعة تواجد الأهلي وشبيبة القبائل ويانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي.

وكان فريق يانج أفريكانز قد حقق فوزًا ثمينًا على ملعبه، عصر اليوم السبت، بالفوز على الجيش الملكي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته المقبلة خارج الديار ضد الجيش الملكي المغربي، مساء الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

لمعرفة ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. اضغط هنا

الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg