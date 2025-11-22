حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب "استاد القاهرة"، حيث تمكن الفريق العاصمي من تحقيق فوز مهم في مشواره الأفريقي.

وتشهد هذه المجموعة تواجد الأهلي وشبيبة القبائل ويانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي.

وكان فريق يانج أفريكانز قد حقق فوزًا ثمينًا على ملعبه، عصر اليوم السبت، بالفوز على الجيش الملكي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته المقبلة خارج الديار ضد الجيش الملكي المغربي، مساء الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

