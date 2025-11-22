لقطات من مران الأهلي الختامي قبل مواجهة شبيبة القبائل (صور)

حقق فريق الأهلي فوزًا كاسحًا على حساب منافسه شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت هذه المجموعة أيضًا فوز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب منافسه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، ليحقق الفريق التنزاني أول ثلاث نقاط في مشواره الأفريقي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في مباراته المقبلة ضد الجيش الملكي مساء الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة ترتيب مجموعة الأهلي.. اضغط هنا

لمشاهدة كواليس رباعية الأهلي أمام شبيبة القبائل.. شاهد الفيديو التالي