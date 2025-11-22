المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعدسة يلا كورة.. كواليس رباعية الأهلي أمام شبيبة القبائل (فيديو وصور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:40 م 22/11/2025
  عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg
  • عرض 28 صورة
    galleryImg

حقق فريق الأهلي فوزًا كاسحًا على حساب منافسه شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت هذه المجموعة أيضًا فوز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب منافسه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، ليحقق الفريق التنزاني أول ثلاث نقاط في مشواره الأفريقي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في مباراته المقبلة ضد الجيش الملكي مساء الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة ترتيب مجموعة الأهلي.. اضغط هنا

لمشاهدة كواليس رباعية الأهلي أمام شبيبة القبائل.. شاهد الفيديو التالي

الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

