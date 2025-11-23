وجه نادي بترو أتليتيكو الأنجولي، رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن افتتح الفريق مشواره بالفوز أمام نظيره سيمبا التنزاني خارج ملعبه.

وتفوق بترو أتلتيكو على نظيره سيمبا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى، من مواجهات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة سيمبا أمام بترو أتلتيكو على ملعب بينيامين مكابا، معقل الفريق التنزاني في العاصمة دار السلام.

بترو أتلتيكو يفوز خارج ملعبه

حقق بترو أتلتيكو الفوز أمام سيمبا بهدف نظيف، ليخطف الفريق الأنجولي الأنظار إذ أصبح النادي الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه خلال الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف بترو أتلتيكو في مرمى سيمبا بحلول الدقيقة 78 عن طريق اللاعب بيني، بعد تمريرة حاسمة من زميله تياجو رايس، ليساهم الثنائي في فوز النادي الأنجولى خارج ملعبه.

بتلك النتيجة رفع نادي بترو أتلتيكو رصيده إلى 3 نقاط، وضعته على قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، إذ انتهت مباراة الترجي أمام الملعب المالي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويتولى فرانك أرتيجا، المهمة الفنية لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، وقاد المدرب الإسباني الفريق خلال 5 مباريات في الموسم الحالي بدوري أبطال أفريقيا.

وتمكن بترو أتلتيكو تحت قيادته من تحقيق الفوز، خلال جميع المباريات بدوري أبطال أفريقيا في ملعبه وخارج قواعده.

ترتيب المجموعة الرابعة

- المركز الأول: بترو أتلتيكو الأنجولي - 3 نقاط.

- المركز الثاني: الترجي التونسي - نقطة.



- المركز الثالث: الملعب المالي - نقطة.

- المركز الرابع: سيمبا التنزاني - بلا نقاط.

بترو أتلتيكو الفائز الوحيد خارج ملعبه

حققت جميع الفرق الفوز على ملعبها خلال الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، عدا الترجي التونسي الذي تعادل أمام الملعب المالي بدون أهداف، إلا إنه لم يسقط في فخ الهزيمة كما حدث مع سيمبا ضد بترو أتلتيكو.

- الهلال السوداني 2-1 مولودية الجزائر.

- يانج أفريكانز 1-0 الجيش الملكي.

- ماميلودي صنداونز 3-1 سانت إيلوا لوبوبو.

- الأهلي 4-1 شبيبة القبائل.

- الترجي الرياضي 0-0 الملعب المالي.

- بيراميدز 3-0 ريفرز يونايتد.

- نهضة بركان 3-0 باور ديناموز.

- سيمبا 0-1 بترو أتلتيكو.