المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاز خارج ملعبه.. بترو أتلتيكو يخطف الأضواء في الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:22 م 23/11/2025
بترو أتلتيكو

صورة من مباراة سيمبا أمام بترو أتلتيكو

وجه نادي بترو أتليتيكو الأنجولي، رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن افتتح الفريق مشواره بالفوز أمام نظيره سيمبا التنزاني خارج ملعبه.

وتفوق بترو أتلتيكو على نظيره سيمبا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى، من مواجهات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة سيمبا أمام بترو أتلتيكو على ملعب بينيامين مكابا، معقل الفريق التنزاني في العاصمة دار السلام.

بترو أتلتيكو يفوز خارج ملعبه

حقق بترو أتلتيكو الفوز أمام سيمبا بهدف نظيف، ليخطف الفريق الأنجولي الأنظار إذ أصبح النادي الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه خلال الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف بترو أتلتيكو في مرمى سيمبا بحلول الدقيقة 78 عن طريق اللاعب بيني، بعد تمريرة حاسمة من زميله تياجو رايس، ليساهم الثنائي في فوز النادي الأنجولى خارج ملعبه.

بتلك النتيجة رفع نادي بترو أتلتيكو رصيده إلى 3 نقاط، وضعته على قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، إذ انتهت مباراة الترجي أمام الملعب المالي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويتولى فرانك أرتيجا، المهمة الفنية لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، وقاد المدرب الإسباني الفريق خلال 5 مباريات في الموسم الحالي بدوري أبطال أفريقيا.

وتمكن بترو أتلتيكو تحت قيادته من تحقيق الفوز، خلال جميع المباريات بدوري أبطال أفريقيا في ملعبه وخارج قواعده.

ترتيب المجموعة الرابعة

- المركز الأول: بترو أتلتيكو الأنجولي - 3 نقاط.

- المركز الثاني: الترجي التونسي - نقطة.

- المركز الثالث: الملعب المالي - نقطة.

- المركز الرابع: سيمبا التنزاني - بلا نقاط.

بترو أتلتيكو الفائز الوحيد خارج ملعبه

حققت جميع الفرق الفوز على ملعبها خلال الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، عدا الترجي التونسي الذي تعادل أمام الملعب المالي بدون أهداف، إلا إنه لم يسقط في فخ الهزيمة كما حدث مع سيمبا ضد بترو أتلتيكو.

- الهلال السوداني 2-1 مولودية الجزائر.

- يانج أفريكانز 1-0 الجيش الملكي.

- ماميلودي صنداونز 3-1 سانت إيلوا لوبوبو.

- الأهلي 4-1 شبيبة القبائل.

- الترجي الرياضي 0-0 الملعب المالي.

- بيراميدز 3-0 ريفرز يونايتد.

- نهضة بركان 3-0 باور ديناموز.

- سيمبا 0-1 بترو أتلتيكو.

مباراة بترو أتليتكو القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز سيمبا بترو أتلتيكو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg