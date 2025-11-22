المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اشتباكات وخطأ وهاتريك.. 16 صورة تلخص الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

11:17 ص 24/11/2025
شهدت الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة موسم 2025-2026 العديد من اللقطات الجدلية سواء داخل الملعب أو خارجه.

بداية الإثارة كانت في لقاء الهلال السوداني ومنافسه مولودية الجزائر، حيث دخل الفريقان في اشتباكات عقب نهاية المباراة ليصل الأمر إلى تدخل الأمن.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدد باتخاذ عقوبات صارمة بعد الاشتباكات، والتي كانت بدايتها من لاعب الهلال جان كلود، الأمر الذي أدى إلى تدخل ثلاثة لاعبين من المولودية في الأزمة.

مباراة أخرى شهدت أزمة تحكيمية كان بطلها فريق الجيش الملكي، والذي عبّر عن غضبه تجاه المستوى التحكيمي الذي ظهر في مباراته ضد يانج أفريكانز.

وكان الفريق المغربي قد سجل هدفًا في الشباك التنزانية، لكن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل، ومع إعادة اللقطة أثبتت صحة الهدف المغربي، مما أثار غضب الجهاز الفني ولاعبي الجيش الملكي.

وفي مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، كانت هناك لقطة مثيرة بطلها قائد الفريق الأهلاوي محمد الشناوي مع مدافع الفريق ياسر إبراهيم بعد الخطأ الذي ارتكبه الشناوي في هدف شبيبة القبائل.

كما عاد إمام عاشور لاعب فريق الأهلي للمشاركة من جديد بعد غياب دام 69 يومًا، حيث عانى اللاعب من إصابة بفيروس "A" تعرض لها خلال هذا الموسم.

وتمكن إمام عاشور من تسجيل هدف لصالح الأهلي في لقاء حسمه الفريق القاهري بنتيجة 4-1 ضمن حسابات المجموعة الثانية.

وشهدت مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري لحظة تاريخية عندما تمكن اللاعب أحمد عاطف "قطة" من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه للفوز.

لمشاهدة أبرز لقطات الجولة الافتتاحية في دوري أبطال أفريقيا.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة نتائج دوري أبطال أفريقيا.. اضغط هنا

لمعرفة ترتيب مرحلة المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى.. اضغط هنا

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي محمد الشناوي قطة بيراميدز إمام عاشور

