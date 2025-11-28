المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"مغادرة المستشفى وعلاج طبيعي".. طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة الشناوي والشحات والعش

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:29 م 25/11/2025
محمد الشناوي

محمد الشناوي - حارس الأهلي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف 3 لاعبين مصابين من المرحلة المقبلة.

وأشار جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إلى أن محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر والذي تعرض لإصابة خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري، بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي المحدد له.

وأضاف أن الشناوي يسعى للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة، كما خضع الشناوي اليوم لتدريبات علاجية وتأهيلية.

وأوضح طبيب الأهلي أن مصطفى العش، مدافع الفريق الأحمر، غادر اليوم الثلاثاء، المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الطبية، وسوف يبدأ تنفيذ برنامج علاجي لمدة 6 أيام قادمة وفق البروتوكول المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإصابات الارتجاج.

أما فيما يخص حسين الشحات.. فقال طبيب الأهلي، إنه واصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من تدريبات الكرة منفردًا، على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، ويبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية بالكرة، غدا الأربعاء مع اللاعبين الغائبين عن رحلة المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي الشناوي الشحات أحمد جاب الله مصطفى العش

