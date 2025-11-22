المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

تواجد شريف وقطة.. أفضل أهداف الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:21 م 25/11/2025
الأهلي - محمد شريف

محمد شريف

المصور: اسامه عبد النبي

كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن أفضل الأهداف التي سُجلت في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، يوم الأحد الماضي.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة، مواجهة بين الأهلي وشبيبة القبائل، بينما لعب بيراميدز أمام ريفرز يونايتد.

وانتصر الأهلي على شبيبة القبائل بنتيجة (4-1)، بينما اكتسح بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد بنتيجة (3-0).

تواجد شريف وقطة

نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مقطع فيديو يكشف خلاله عن أفضل أهداف الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتواجد الثنائي محمد شريف مهاجم الأهلي وأحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز، ضمن قائمة أفضل أهداف سُجلت في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمد شريف أحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك شبيبة القبائل.

بينما سجل "قطة" 3 أهداف (هاتريك) في شباك ريفرز يونايتد، ولكن تم اختيار الهدف الثاني الذي سجله لاعب بيراميدز برأسية في شباك ريفرز يونايتد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز

