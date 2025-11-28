اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى المغرب غدًا الأربعاء، ‏استعدادًا لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء؛ لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة ‏الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.‏

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لشرح بعض التفاصيل الفنية والخططية، ‏في إطار التحضير للمباراة القادمة.

كما خاض اللاعبون بعض التدريبات البدنية المتنوعة قبل أن يؤدوا تدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ ‏استعدادًا للمباراة.

‎وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة على هامش المران الجماعي ‏للفريق.

يشار إلى أن الأهلي كان قد بدأ بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.