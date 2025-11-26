مران الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

لقطات من سفر بعثة الأهلي إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى المغرب، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرافق البعثة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، فيما حرص وليد صلاح الدين مدير الكرة على الاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة برحلة الفريق، بما يشمل الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، لضمان توفير أفضل الأجواء قبل المباراة، حسبما كشف بيان للنادي.

قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب تضم كلا من:

مصطفى شوبير – محمد سيحا – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمود حسن تريزيجيه – أحمد رضا – محمد شريف – محمد شكري – مروان عطية – أشرف داري – أشرف بن شرقي – محمد مجدي أفشة – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – حمزة عبد الكريم.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لتعزيز حظوظه في التأهل عن المجموعة، قبل استكمال مشوار البطولة القارية.