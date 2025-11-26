المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

بعثة الأهلي تطير إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي (صور)

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:28 ص 26/11/2025
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى المغرب، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرافق البعثة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، فيما حرص وليد صلاح الدين مدير الكرة على الاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة برحلة الفريق، بما يشمل الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، لضمان توفير أفضل الأجواء قبل المباراة، حسبما كشف بيان للنادي.

قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب تضم كلا من:

مصطفى شوبير – محمد سيحا – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمود حسن تريزيجيه – أحمد رضا – محمد شريف – محمد شكري – مروان عطية – أشرف داري – أشرف بن شرقي – محمد مجدي أفشة – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – حمزة عبد الكريم.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لتعزيز حظوظه في التأهل عن المجموعة، قبل استكمال مشوار البطولة القارية.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

