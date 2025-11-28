كشفت تقارير مغربية، أن مصير البرتغالي ألكسندر سانتوس، مدرب الجيش الملكي، مرتبط إلى حدٍ كبير بنتيجة مواجهة ضد الأهلي، في قمة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويحتضن ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، قمة الجيش الملكي ضد الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء غدًا الجمعة.

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما تلقى الفريق المغربي هزيمة مفاجئة خلال الجولة الأولى، على يد نادي يانج أفريكانز التنزاني، بهدف نظيف، خارج ملعبه.

الأهلي يتحكم في مصير مدرب الجيش الملكي

بحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب المغربية" فإن ألكسندر سانتوس، مدرب الجيش الملكي، يواجه اختبارًا صعبًا ومصيريًا، عندما يواجه الأهلي، غدا الجمعة في دوري الأبطال.

ونوه التقرير بأن المدرب البرتغالي سيكون على رأس المعنيين بتحقيق الفوز خلال هذه المباراة لعدة اعتبارات، أهمها أنه مطالب بتعويض السقوط في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الأولى.

ويدرك سانتوس أن أي خسارة أمام الفريق المصري ستهدد مستقبلة في القلعة العسكرية بشكل مباشر، حيث وصف التقرير وضع المدرب البرتغالي بأنه "على كف عفريت".

وتلقى ألكسندر سانتوس انتقادات لاذعة وتعرض لضغوطات هائلة، خلال الفترة الماضية، بسبب تذبذت نتائج ومستويات الفريق، ليصبح الفوز على الأهلي خياره الأول للخروج من تلك الكبوة.

واختتم التقرير بأن مدرب الجيش الملكي لا خيار أمامه حاليًا سوى التغلب على الأهلي، لتفادي تعقيد مهمة فريقه في عبور دور المجموعات ولإنقاذ نفسه من مقصلة الإقالة التي تهدده بنسبة كبيرة.

ماذا قدم الجيش الملكي مع ألكسندر سانتوس؟

وتولى ألكسندر سانتوس مهمة تدريب الجيش الملكي، في الثامن من فبراير العام الجاري 2025، وقاد الفريق في 29 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز خلال 18 مباراة وتعادل في 6 وخسر 5 آخرين.

ويحتل الفريق العسكري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن الوداد، المتصدر (20 نقطة)، بينما يقبع في المركز الثالث (0 نقاط) في مجموعته بدوري الأبطال.