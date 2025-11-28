انتقد الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، غياب تقنية الفيديو عن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي حاليا لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الجيش الملكي المغربي مساء الغد الجمعة.

وقال توروب في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "في المباريات الأخيرة لقد شاهدت الكثير من المباريات السيئة، نحن نكن احترامًا كبيرًا لجميع منافسينا، ولكن كما قلت سابقًا، جئنا ونحن نحترم الخصم لسبب واحد فقط وهو تحقيق الفوز الثاني في هذه المجموعة".

وأضاف: "فيما يخص تقنية الفيديو أعتقد أنها مسألة في غاية الأهمية، ولا أستطيع أن أفهم لماذا لا يتم تطبيقها في دور المجموعات".

وواصل: "أعتقد أن تقنية الفيديو جزء حيوي جدا من كرة القدم، لنعرف أن تقنية الفيديو ستتكفل بحسم تلك الحالات الجدلية".

قبل أن يزيد المدرب الدنماركي: "من المؤسف أنها ليست جزءًا من دور المجموعات، لكن هذا هو الواقع وعلينا التعامل معه".

ومن ثم تحدث توروب عن الضغط الواقع على الجيش الملكي من أجل الفوز قائلًا: "الضغط على الجيش الملكي للفوز؟ اهتمامي أكثر بالضغط الواقع على فريقي المطالب بالفوز في كل مباراة يلعبها".

وأنهى: "المباريات الكبرى يكون بها ضغط أكبر، والضغط يمنحنا الدافع للفوز في مثل هذه المباريات وبالتالي نحن جاهزون للضغط من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد".

وكان الأهلي قد انتصر على شبيبة القبائل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال بنتيجة 4-1، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.