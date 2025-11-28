مران الأهلي في المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنالدي الأهلي، لمواجهة الجيش الملكي المغربي في مباراة مرتقبة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن بالرباط.

وتذاع مباراة الأهلي والجيش الملكي، على قناة bein sports HD1، الناقل الحصري لمباريات الاتحاد الأفريقي.

وتقام مباراة الأهلي والجيش الملكي، على ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط المغربية، وذلك بعد افتتاحه مؤخرًا.

تجديد استاد مولاي الحسن

عاد ملعب مولاي الحسن، إلى استضافة المباريات من جديد، بعد فترة من الإغلاق امتدت إلى 8 أشهر، لإجراء عملية تجديد وتوسيع للملعب.

ويخوض الجيش الملكي مبارياته في دوري أبطال أفريقيا على ملعب مولاي الحسن، لأن ملعبه الأساسي مولاي عبد الله تم غلق قبل اسابيع حيث سيستضيف افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ويُعد ملعب مولاي الحسن، هو الملعب الأساسي لفريق الفتح الرباطي.

ويُعد ملعب مولاي الحسن من أبرز الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الشهر القادم.

وافتتح ملعب مولاي الحسن في شهر أكتوبر الماضي بعد الانتهاء من الإصلاحات، حيث أقيمت عليه مباريات الملحق الأفريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.

الزيارة الأولى

ويلعب الأهلي مباراته الأولى على ملعب مولاي الحسن، على الرغم من سجله الكبير أمام الفرق المغربية، إلا أنه لم يسبق له اللعب عليه من قبل.

سعة جماهيرية أكبر

ومع الإصلاحات التي جرت على ملعب مولاي الحسن، فإن السعة الاستيعابية للملعب أصبحت أكبر، حيث كانت 12 ألفا، لكنه وصلت إلى 22 بعد عملية التطوير.

كما أن ملعب مولاي الحسن، يُعد من الملاعب التي تم تطويرها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية في المغرب، وأهمها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وبطولة كأس العالم 2030.

ويستضيف ملعب مولاي الحسن، مباريات منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر المقبل.

نقطة ضعف

وقد يمثل ملعب مولاي الحسن، نقطة ضعف للأهلي أمام الجيش الملكي؛ بسبب ضيق الملعب، حيث إن الأهلي يعتمد على السرعات والمساحات في معظم المباريات، وربما ذلك لن يتوفر في هذا الملعب.