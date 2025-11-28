5 نقاط تمنح الأهلي كتالوج فك شفرة الجيش الملكي (تحليل)

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدًا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد الجيش الملكي

الأهل يحل ضيفًا على الجيش الملكي، على ملعبه وأمام أنصاره، مما يضفي على المباراة ندية وتنافسية أكبر، إلى جانب النقاط الفنية، التي قد تكون الحاسمة للفائز في اللقاء بناءً على بعض التفاصيل خلال مجريات اللقاء.

إلا أن الجيش الملكي منافس الأهلي في مباراة اليوم الجمعة، من خلال المواجهة السابقة خارج ملعبه ضد يانج أفريكانز، أظهر عدة جوانب، قد تكون بمثابة نقاط ضعف يمكن للدنماركي ييس توروب، أن يحولها إلى نقاط قوة لصالح المارد الأحمر.

نقاط ضعف الجيش الملكي

يمكن أن نخلص جوانب ضعف الجيش الملكي، في 5 نقاط، ساهمت بشكل كبير في خسارته أمام يانج أفريكانز، بل وصموده أمام كم كبير من الفرص وصل إلى 15 تسديدة على مدار شوطي اللقاء، وذلك كما يلي:

1- تمركز اللاعبين في العرضيات، حيث إن يانج أفريكانز اعتمد بشكل رئيسي على الكرات العرضية، سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة، ما أسفر عن تهديد مباشر لمرمى الجيش الملكي، وتألق حارسه مرمى في 8 محاولات أبعدها عن الشباك.

2- الضغط المتقدم، كان من العوامل التي شكلت خطورة كبيرة على دفاع الجيش الملكي، خاصة عند الخروج الخاطئ بالكرة، والذي تسبب في تحول خطير كاد يسفر عن هدف، لولا تألق رضا التكناوتي.

3- الضغط على حامل الكرة، لم يقوم به لاعبي الجيش الملكي على أكمل وجه، حيث كانت تحدث حالة من التراجع، ما سمح للاعبي يانج أفريكانز في التسديد أكثر من مرة بالقرب من منطقة الجزاء.

4- اللعب في ظهر الدفاع، من العوامل التي تسببت في استقبال هدف المباراة الوحيد، حيث إن سوء تقدير الكرة مع انطلاقة مثالية من لاعب يانج أفريكانز، ليفلت من دفاع الجيش الملكي ويتوغل لمنطقة الجزاء ثم يسدد، بالإضافة إلى عدة محاولات أخرى كانت تنتهي بإرسال عرضيات.

5- السرعات، التي كانت إحدى نقاط ضعف دفاع الجيش الملكي، خاصة الأظهرة، حيث إن لاعبي يانج أفريكانز تفوقوا في سباق السرعة مع الدفاع، وكانت هناك كرات خطيرة منها التي جاءت هدفًا، وأخرى أُسلت بالعرض ولم تجد من يتابعها.

الأهلي يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الجيش الملكي بالمركز الثالث، دون رصيد، قبل انطلاق مباراة الجولة الثانية المرتقبة بدور المجموعات.