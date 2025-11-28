انتهت مواجهة شبيبة القبائل الجزائري أمام يانج أفريكانز التنزاني مساء اليوم الجمعة بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء أقيم بالعاصمة الجزائرية.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومرت أول 45 دقيقة دون أهداف، رغم محاولات كلا الفريقين.

أضاف الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع، ليختتم الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

مع انطلاق الشوط الثاني، استمرت المباراة بنفس وتيرة الحذر والتوازن، وحاول فريق شبيبة القبائل تهديد مرمى يانج أفريكانز أكثر من مرة، واستحوذ على الكرة بشكل كبير، مقابل فرص محدودة للفريق الضيف.

وشهدت الدقيقة 86 قرار الحكم بإيقاف المباراة بعد قيام بعض الجماهير بإلقاء زجاجات على حارس مرمى يانج أفريكانز، ما أثار جدلًا حول تأمين المباراة واستكمالها.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، أهدر لاعبو شبيبة القبائل فرصة هدف مؤكد، بعد تألق حارس يانج أفريكانز الذي تصدى لعدة تسديدات متتالية أمام مهاجمي الفريق الجزائري.

بهذا التعادل، يحتل يانج أفريكانز صدارة المجموعة مؤقتًا، بانتظار مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي لاحقًا اليوم، بينما يحتل شبيبة القبائل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وكان شبيبة القبائل قد سقط في الجولة الافتتاحية أمام الأهلي بنتيجة 4-1، بينما حقق الفريق التنزاني انتصاره في الجولة الماضية على فريق الجيش الملكي بهدف دون رد.