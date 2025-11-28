المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

1 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مجموعة الأهلي.. شبيبة القبائل يتعادل سلبيًا مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:23 م 28/11/2025
الأهلي

شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز

انتهت مواجهة شبيبة القبائل الجزائري أمام يانج أفريكانز التنزاني مساء اليوم الجمعة بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء أقيم بالعاصمة الجزائرية.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومرت أول 45 دقيقة دون أهداف، رغم محاولات كلا الفريقين.

أضاف الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع، ليختتم الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

مع انطلاق الشوط الثاني، استمرت المباراة بنفس وتيرة الحذر والتوازن، وحاول فريق شبيبة القبائل تهديد مرمى يانج أفريكانز أكثر من مرة، واستحوذ على الكرة بشكل كبير، مقابل فرص محدودة للفريق الضيف.

وشهدت الدقيقة 86 قرار الحكم بإيقاف المباراة بعد قيام بعض الجماهير بإلقاء زجاجات على حارس مرمى يانج أفريكانز، ما أثار جدلًا حول تأمين المباراة واستكمالها.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، أهدر لاعبو شبيبة القبائل فرصة هدف مؤكد، بعد تألق حارس يانج أفريكانز الذي تصدى لعدة تسديدات متتالية أمام مهاجمي الفريق الجزائري.

بهذا التعادل، يحتل يانج أفريكانز صدارة المجموعة مؤقتًا، بانتظار مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي لاحقًا اليوم، بينما يحتل شبيبة القبائل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وكان شبيبة القبائل قد سقط في الجولة الافتتاحية أمام الأهلي بنتيجة 4-1، بينما حقق الفريق التنزاني انتصاره في الجولة الماضية على فريق الجيش الملكي بهدف دون رد.

دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل يانج أفريكانز شبيبة القبائل ضد يانج أفريكانز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
الأهلي

الأهلي

4

بدلاء الأهلي: سيحا - أحمد رمضان - محمد علي بن رمضان - محمد أفشة - إمام عاشور - كريم فؤاد - طاهر محمد - حمزه عبد الكريم - محمد شكري

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg