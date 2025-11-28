المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

2 3
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

مجموعة الأهلي.. شبيبة القبائل يستضيف يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:23 م 28/11/2025
الأهلي

شبيبة القبائل يستضيف يانج أفريكانز

يستقبل شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم الجمعة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة مرتقبة تحتضنها العاصمة الجزائرية وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبحث شبيبة القبائل عن أولى نقاطه في المجموعة، بعد سقوطه في الجولة الافتتاحية أمام الجيش الملكي بنتيجة 4-1، بينما يدخل الفريق التنزاني اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره في الجولة الماضية على الفريق المغربي بهدف دون رد.

تشكيل شبيبة القبائل

حراسة المرمى: محمد إدير حداد

خط الدفاع: فارس نشّاط جعبري - زين الدين بلعيد - محمد رضا حميدي - محمد أمين مداني - باباكار سار

خط الوسط: مهدي بوجمعة - رياض بودبوز - مهدي مرغم

خط الهجوم: أيمن محيوص - لحلو آخريب

تشكيل يانج أفريكانز

حراسة المرمى: جيجي ديارا

خط الدفاع: إبراهيم عبد الله حمد - ديكسون نيكسون جوب - محمد حسين محمد - إسرائيل باتريك مويندا

خط الوسط: ماكسي مبيا نزينجي - مدثر يحيى عباس - ديوك أوجا أبويا

خط الهجوم: برينس مبوميلولو ديوبي - إكوا سيليستين إكوا - باكوم بيدو زوزوا

تنطلق المباراة بعد قليل..

دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل يانج أفريكانز شبيبة القبائل ضد يانج أفريكانز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

