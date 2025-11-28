يستقبل شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم الجمعة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة مرتقبة تحتضنها العاصمة الجزائرية وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبحث شبيبة القبائل عن أولى نقاطه في المجموعة، بعد سقوطه في الجولة الافتتاحية أمام الجيش الملكي بنتيجة 4-1، بينما يدخل الفريق التنزاني اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره في الجولة الماضية على الفريق المغربي بهدف دون رد.

تشكيل شبيبة القبائل

حراسة المرمى: محمد إدير حداد

خط الدفاع: فارس نشّاط جعبري - زين الدين بلعيد - محمد رضا حميدي - محمد أمين مداني - باباكار سار

خط الوسط: مهدي بوجمعة - رياض بودبوز - مهدي مرغم

خط الهجوم: أيمن محيوص - لحلو آخريب

تشكيل يانج أفريكانز

حراسة المرمى: جيجي ديارا

خط الدفاع: إبراهيم عبد الله حمد - ديكسون نيكسون جوب - محمد حسين محمد - إسرائيل باتريك مويندا

خط الوسط: ماكسي مبيا نزينجي - مدثر يحيى عباس - ديوك أوجا أبويا

خط الهجوم: برينس مبوميلولو ديوبي - إكوا سيليستين إكوا - باكوم بيدو زوزوا

أحداث المباراة:-

1: انطلقت المباراة.

15: مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا.

30: مرور نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا.

45: الحكم يضيف 4 دقائق وقتًا بدلصا من الضائع.

45+6: انتهاء الشوط الأول.

46: انطلاق الشوط الثاني.