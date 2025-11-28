حقق فريق نهضة بركان المغربي فوزا ثمينا خارج أرضه على مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

نهضة بركان قلب تأخره بهدف أمام ريفرز يونايتد إلى فوز بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وينافس كلا من نهضة بركان وريفرز يونايتد في المجموعة الأولى بدوري الأبطال، إلى جانب بيراميدز وباور ديناموز الزامبي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله مامادو كامارا لاعب نهضة بركان بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 37.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز ريفرز يونايتد، سجل نهضة بركان ثنائية في اللحظات الأخيرة، عن طريق يونس الكعبي (ق 90+7)، ومنير شويعر (ق 90+8).

بهذا الفوز يرفع نهضة بركان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي يلتقي مع باور ديناموز غدا السبت في الجولة نفسها.

وكان بيراميدز قد فاز في الجولة الأولى على ريفرز يونايتد بنتيجة 3-0، وهي نفس النتيجة التي انتصر بها بركان على باور ديناموز.