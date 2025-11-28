المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مجموعة بيراميدز في دوري الأبطال.. نهضة بركان يعاقب ريفرز يونايتد بثنائية اللحظات الأخيرة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:24 م 28/11/2025
نهضة بركان

نهضة بركان

حقق فريق نهضة بركان المغربي فوزا ثمينا خارج أرضه على مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

نهضة بركان قلب تأخره بهدف أمام ريفرز يونايتد إلى فوز بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وينافس كلا من نهضة بركان وريفرز يونايتد في المجموعة الأولى بدوري الأبطال، إلى جانب بيراميدز وباور ديناموز الزامبي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله مامادو كامارا لاعب نهضة بركان بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 37.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز ريفرز يونايتد، سجل نهضة بركان ثنائية في اللحظات الأخيرة، عن طريق يونس الكعبي (ق 90+7)، ومنير شويعر (ق 90+8).

بهذا الفوز يرفع نهضة بركان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي يلتقي مع باور ديناموز غدا السبت في الجولة نفسها.

وكان بيراميدز قد فاز في الجولة الأولى على ريفرز يونايتد بنتيجة 3-0، وهي نفس النتيجة التي انتصر بها بركان على باور ديناموز.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز نهضة بركان

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
الأهلي

الأهلي

48

تمريرة من تريزيجيه إلى زيزو لكن دفاع الجيش الملكي اخرجها إلى ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
