احتفلت جماهير فريق الجيش الملكي، بتاريخ تأسيس النادي المغربي، خلال مواجهة الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفعت جماهير الجيش الملكي "تيفو" أمام الأهلي، برقم 1958، وهو تاريخ تأسيس النادي المغربي.

وكان نادي الجيش الملكي قد تأسس في 1 سبتمبر عام 1958، وحصد على مر تاريخه لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة عام 1985.

وحرصت جماهير النادي المغربي على رفع صورة محمد التيمومي، أسطورة النادي المغربي، الذي قاد الفريق لحصد لقبه الوحيد في البطولة القارية.

وكان التيمومي أبرز نجوم الجيش الملكي عبر تاريخه، حيث حصد في العام ذاته جائزة أفضل لاعب إفريقي.