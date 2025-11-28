المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

صورة الأسطورة و1958.. ماذا تعني لافتات جماهير الجيش الملكي أمام الأهلي؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:39 م 28/11/2025
تيفو جماهير الجيش الملكي

تيفو جماهير الجيش الملكي أمام الأهلي

احتفلت جماهير فريق الجيش الملكي، بتاريخ تأسيس النادي المغربي، خلال مواجهة الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفعت جماهير الجيش الملكي "تيفو" أمام الأهلي، برقم 1958، وهو تاريخ تأسيس النادي المغربي.

وكان نادي الجيش الملكي قد تأسس في 1 سبتمبر عام 1958، وحصد على مر تاريخه لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة عام 1985.

وحرصت جماهير النادي المغربي على رفع صورة محمد التيمومي، أسطورة النادي المغربي، الذي قاد الفريق لحصد لقبه الوحيد في البطولة القارية.

وكان التيمومي أبرز نجوم الجيش الملكي عبر تاريخه، حيث حصد في العام ذاته جائزة أفضل لاعب إفريقي.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
الأهلي

الأهلي

36

ضربة جزاء ضائعة.. محمد حريمات يسدد ضربة الجزاء لكن مصطفى شوبير يتصدى لها والقائم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
