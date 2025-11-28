المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 1
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

احتجاجات حمراء.. حالة تحكيمية مزدوجة تثير الجدل في مباراة الجيش الملكي والأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:06 م 28/11/2025
احتجاجات لاعبو الأهلي على حكم لقاء الجيش الملكي

احتجاجات لاعبو الأهلي على حكم لقاء الجيش الملكي

أثارت قرارات الحكم الليبي أحمد الشلماني، غضب لاعبي الأهلي خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي، في المباراة المقامة على ملعب مولاي الحسن، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي، بداعي وجود لمسة يد على أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، بعد تسديدة قوية من لاعب أصحاب الأرض.

واعترض لاعبو الأهلي على قرار الحكم الليبي، بداعي عدم وجود تعمد من لاعب الفريق الأحمر.

ونفذ محمد حريمات ركلة الجزاء، ليتصدى لها الحارس مصطفى شوبير بمساعدة القائم، قبل أن يتابعها محسن بوريكة في الشباك.

واتجه لاعبو الأهلي للاعتراض على حكم اللقاء مجددًا، بداعي دخول لاعبي الجيش الملكي لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي الجيش الملكي مباراة الأهلي والجيش الملكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg