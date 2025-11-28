أثارت قرارات الحكم الليبي أحمد الشلماني، غضب لاعبي الأهلي خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي، في المباراة المقامة على ملعب مولاي الحسن، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي، بداعي وجود لمسة يد على أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، بعد تسديدة قوية من لاعب أصحاب الأرض.

واعترض لاعبو الأهلي على قرار الحكم الليبي، بداعي عدم وجود تعمد من لاعب الفريق الأحمر.

ونفذ محمد حريمات ركلة الجزاء، ليتصدى لها الحارس مصطفى شوبير بمساعدة القائم، قبل أن يتابعها محسن بوريكة في الشباك.

واتجه لاعبو الأهلي للاعتراض على حكم اللقاء مجددًا، بداعي دخول لاعبي الجيش الملكي لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.