وجه وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي والمحلل الفني انتقادات لاذعة لحكم مباراة الجيش الملكي المغربي أحمد الشلماني، واصفًا ضربة الجزاء التي احتسبها بـ"الفضيحة".

ويحتضن ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، قمة الجيش الملكي ضد الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الحكم الليبي أحمد الشلماني احتسب ضربة جزاء لصالح الجيش الملكي بداعي اصطدام الكرة في يد أليو ديانج.

ويتقدم الجيش الملكي على الأهلي بنتيجة 1-0 من ضربة جزاء.

وقال جمعة في تصريحات عبر الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس": "قرار ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي من خيال الحكم".

وأضاف: "الحقيقة أنه يتم تعويض الجيش الملكي على حساب الأهلي بعدما خسر في اللقاء الماضي ضد يانج أفريكانز".

وأكمل: "فضيحة أقل كلمة ممكن نقولها على الحكم بعد هذا القرار".

وأتم: "يد ديانج لم تكبر جسمه والفضيحة الأخرى هي دخول اللاعبين إلى منطقة الجزاء أثناء تسديد ركلة الجزاء ولم يتخذ الحكم أي قرار".