أحدث الليبي أحمد الشلماني، حكم مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي، التي تدور فعالياتها حاليًا، في دوري أبطال أفريقيا، جدلاً واسعًا.

ويتأخر الأهلي في النتيجة أمام الجيش الملكي، بهدف دون رد، في ثاني جولات دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "مولاي الحسن" في الرباط.

وتُدار المباراة بطاقم ليبي خالص، يقوده الحكم أحمد عبد الرزاق أحمد الشلماني، يساعده كل من أحمد محمد منجي مساعدا أول، وباسم سيف الناصر مساعدا ثانيا، بينما أُسندت مهمة الحكم الرابع لليبي عبد الواحد حريويدة، بحسب ما ذكر التقرير.

أحمد الشلماني يثير الجدل في مباراة الأهلي والجيش

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أجرى تغييرًا مفاجئًا على طاقم حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر "كاف" تعويض الليبي معتز الشلماني بأخيه أحمد الشلماني، بسبب رسوب الأول في الاختبار البدني للحكام الذي أجري قبل حوالي أسبوع في مصر.

واحتسب الليبي أحمد الشلماني ضربة جزاء لصالح الجيش الملكي بداعي اصطدام الكرة في يد أليو ديانج، متوسط ميدان الأهلي.

واعترض لاعبو الأهلي على قرارالشلماني، بداعي عدم وجود تعمد من ديانج، وقد نفذ محمد حريمات ركلة الجزاء، ليتصدى لها الحارس مصطفى شوبير بمساعدة القائم، قبل أن يتابعها محسن بوريكة في الشباك.

واتجه لاعبو الأهلي للاعتراض على حكم اللقاء مجددًا، بداعي دخول لاعبي الجيش الملكي لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، لكن أحمد الشلماني أكد صحة الهدف.

وائل جمعة ينتقد قرار الشلماني

وعلق وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي والمحلل الفني خلال تصريحات عبر شبكة قناة "بي إن سبورتس ": "قرار ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي من خيال الحكم".

وأضاف: "الحقيقة أنه يتم تعويض الجيش الملكي على حساب الأهلي بعدما خسر في اللقاء الماضي ضد يانج أفريكانز، فضيحة أقل كلمة ممكن نقولها على الحكم بعد هذا القرار".

وأتم جمعة بالقول: "يد ديانج لم تكبر جسمه والفضيحة الأخرى هي دخول اللاعبين إلى منطقة الجزاء أثناء تسديد ركلة الجزاء ولم يتخذ الحكم أي قرار".