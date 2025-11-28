أثار الليبي أحمد الشلماني، حكم مباراة الجيش الملكي والأهلي، الجدل في الشوط الأول، من اللقاء الذي يستضيفه ملعب مولاي الحسن، باحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب الحكم أحمد الشلماني ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي، بعد تسديدة قوية، بداعي وجود لمسة يد على المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي.

وتنص المادة رقم 12، في قانون اللعبة: "ليس كل لمسة من يد أو ذراع اللاعب للكرة تعتبر مخالفة، وتُعَدُّ مخالفة إذا لمس اللاعب الكرة بيدهذراعه عمدًا (مثل تحريك اليد/الذراع نحو الكرة)، أو لمس الكرة بيده/ذراعه عندما تكون قد جعلت جسمه أكبر بشكل غير طبيعي".

وأوضحت: "يُعتبر أن جسم اللاعب أصبح أكبر بشكل غير طبيعي عندما تكون وضعية اليد/الذراع ليست نتيجة طبيعية لحركة جسم اللاعب في ذلك الموقف المعين، أي عندما يضع اللاعب ذراعه في مكان أو وضع غير مبرَّر من حيث الحركة، وبذلك يعرض ذراعه لخطر اصطدام الكرة ويُعاقب باحتساب المخالفة".

وأشارت إلى الكرة لا تحتسب مخالفة في حال اصطدامها باليد مباشرة من رأس أو جسم اللاعب نفسه (بما في ذلك القدم)، وهذا ما ينطبق على حالة أليو ديانج، الذي اصطدمت في جسده قبل أن ترتد ليده.

وشهدت تنفيذ ركلة الجزاء أزمة آخرى، حيث سدد محمد حريمات الكرة ليتصدى لها الحارس مصطفى شوبير، ليتابعها محسن بوريكة في شباك الأهلي، وسط اعتراضات لاعبي القلعة الحمراء.

واعترض لاعبو الأهلي بداعي دخول لاعبو الجيش الملكي لمنطقة الجزاء، قبل تنفيذ الركلة، التي سجل منها النادي المغربي هدف التقدم.

وتنص المادة رقم 14 في قانون اللعبة، المتعلقة بركلات الجزاء، أنه يتم احتساب مخالفة على الفريق المنفذ حال دخول لاعبيه واستفادتهم بشكل مباشر بمتابعة الكرة في الشباك.

وفي حالة دخول لاعبي الفريقين، يتم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء مجددًا، كما حدث من جانب لاعبي الأهلي والجيش الملكي.