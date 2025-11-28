المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بصناعة بن رمضان.. تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي أمام الجيش الملكي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:38 م 28/11/2025
أحمد زيزو محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه

نجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل لصالح النادي الأهلي في شباك الجيش الملكي المغربي، خلال المباراة التي تقام حاليًا بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتضن ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، قمة الجيش الملكي ضد الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تريزيجيه يسجل هدف التعادل لصالح الأهلي

جاء هدف التعادل لصالح المارد الأحمر من ضربة رأسية رائعة، بعد تلقيه عرضية نموذجية من التونسي محمد علي بن رمضان، خلال الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

واحتسب الليبي أحمد الشلماني ضربة جزاء لصالح الجيش الملكي بداعي اصطدام الكرة في يد أليو ديانج، متوسط ميدان الأهلي.

واعترض لاعبو الأهلي على قرارالشلماني، بداعي عدم وجود تعمد من ديانج، وقد نفذ محمد حريمات ركلة الجزاء، ليتصدى لها الحارس مصطفى شوبير بمساعدة القائم، قبل أن يتابعها محسن بوريكة في الشباك.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، أليو ديانج.

الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد شريف.

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة (4-1)، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما تلقى الفريق المغربي هزيمة مفاجئة خلال الجولة الأولى، على يد نادي يانج أفريكانز التنزاني (0-1) خارج ملعبه.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي محمود حسن تريزيجيه

