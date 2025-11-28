شهدت مباراة الجيش الملكي المغربي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

الأهلي يحل ضيفا على الجيش الملكي، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وفي الدقيقة 69، سجل الجيش الملكي هدفا ثانيا، لكن الحكم قرر إلغائه بداعي التسلل.

وبعد إعلان الحكم لقراره، قامت جماهير الجيش الملكي بإلقاء مقذوفات وزجاجات فارغة على مرمى الأهلي.

وازداد التوتر بعدما قام مشجعو الفريق المغربي بإشعال الشماريخ، ليتسبب الدخان الكثيف الذي غطى أرضية الملعب في توقف المباراة، بعد ذلك حدثت اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وتسبب ذلك في توقف المباراة لعدة دقائق قبل أن يتم إنهاء مشادات اللاعبين بعد تدخل أمن الملعب، ليتم استكمال اللقاء.

جدير بالذكر أن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي ظهر بإصابة في الرأس، تعرض لها وسط الاشتباكات وإلقاء مقذوفات من مدرجات ملعب مولاي الحسن.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، بينما خسر الجيش الملكي ضد يانج أفريكانز التنزاني.