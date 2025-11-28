شهدت مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، نشوب مخالفات جماهيرية واسعة بعد إحراز هدف التعادل للفريق الأحمر.

ويحتضن ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، قمة الجيش الملكي ضد الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتشير نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى التعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

عقوبة تأديبية مرتقبة ضد الجيش الملكي

قامت جماهير الجيش الملكي بإلقاء مقذوفات وزجاجات فارغة على مرمى النادي الأهلي، بعد إلغاء الهدف الثاني لصالح الفريق المغربي، بداعي التسلل.

وتوقفت المباراة لدقائاق معدودة، بعد قيام جماهير الجيش الملكي بالقاء زجاجات فارغة واشعال شماريخ ودخان كثيف غطى أرضية الملعب.

ومن المنتظر أن يوجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف” تهمة بسوء السلوك لنادي الجيش الملكي، بعد أن ثبت خرقه للوائح دوري أبطال أفريقيا، التي تقتضي توفير شروط الأمن داخل الملعب بشكلٍ كاف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد فرض غرامة مالية على الجيش الملكي بقيمة 20 ألف دولار، إلى جانب فرض عقوبة خوض مباراة واحدة بدون جمهور مع وقف التنفيذ لمدة سنة، وذلك بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك بسبب شكوى نادي بيراميدز ضد الجيش الملكي، نتيجة مخالفته للمادتين 17.1 و17.5 من لوائح البطولة، التي أقرها اتحاد الكرة الأفريقي "كاف".

ومع عدم التزام النادي المغربي بإيقاف تنفيذ العقوبة، عقب أحداث شغب الجماهير أمام الأهلي، فإن الاتحاد الأفريقي سيتجه إلى تنفيذها بشكل رسمي.