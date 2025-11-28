المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 1
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

رأس تريزيجيه تؤمن خروج الأهلي من "موقعة الزجاجات" أمام الجيش الملكي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:01 م 28/11/2025
تريزيجيه

احتفال محمود حسن تريزيجيه - الأهلي والجيش الملكي

خرج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ملعب الجيش الملكي المغربي بنقطة ثمينة بعد التعادل 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي على ملعب "مولاي الحسن" بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي والجيش الملكي

دخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أليو ديانج، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، محمد شريف".

وجاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي: "رضا التكناوتي - أنس باش - مروان لوادني - فالو ميندي - كارنييرو-
زين الدين دراج - محمد حريمات - زكريا حدراف - أحمد حمودان - يوسف الفحلي - بوريكا".

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين، فجاءت الخطورة الأولى من جانب الجيش الملكي بعد تسديدة قوية مرت أعلى مرمى شوبير إلى خارج الملعب في الدقيقة 5.

ورد أحمد سيد زيزو بتسديدة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في القائم الأيسر لحارس الجيش الملكي في الدقيقة 6.

وأطلق لاعب الجيش الملكي ربيع حريمات تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 29 سدد محمد شريف كرة أرضية قوية بيسراه ولكن مرت على يسار حارس الجيش الملكي إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف على الأهلي.

ضربة جزاء مثيرة للجيش الملكي

وشهدت الدقيقة 34 احتساب ضربة جزاء مثيرة لصالح الجيش الملكي بداعي اصطدام الكرة في يد ديانج.

وسدد الجيش الملكي ضربة الجزاء في الدقيقة 37 ولكن اصطدمت في القائم ثم تابعها محسن بوريقة بتسديدة إلى داخل شباك الأهلي، لتصبح النتيجة 1-0.

وحاول الأهلي في الدقيقة 43 بتسديدة قوية من محمد شريف ولكن خرجت أعلى مرمى الجيش الملكي إلى خارج الملعب.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الجيش الملكي على الأهلي بنتيجة 1-0.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني ضاغطًا من أجل التعويض، حيث نفذ زيزو ضربة ثابتة أرضية قابلها تريزيجيه بتسديدة قوية ولكنها مرت على يسار حارس الجيش الملكي إلى خارج الملعب.

ورد الجيش الملكي بعرضية من الجانب الأيمن ورأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن خرجت أعلى مرمى مصطفى شوبير إلى خارج الملعب في الدقيقة 55.

وقام الأهلي بأول تغيير في الدقيقة 58 بخروج محمد شريف ونزول طاهر محمد طاهر.

تريزيجيه يتعادل بتمريرة من البديل بن رمضان

وفي الدقيقة 68 استطاع الأهلي أن يسجل هدف التعادل بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل محمد علي بن رمضان وقابلها محمود حسن تريزيجيه برأسية داخل شباك الجيش الملكي، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

اشتباكات والزجاجات تملأ الملعب

وسجل الجيش الملكي هدفا في الدقيقة 69 ولكن تم إلغاءه بسبب التسلل.

وحدثت أعمال شغب من جماهير الجيش الملكي الذين قاموا بإلقاء مقذوفات وزجاجات فارغة على مرمى الأهلي بعد الهدف الملغي.

وتوقفت المباراة لبعض الدقائق بعد قيام جماهير الجيش الملكي بالقاء زجاجات فارغة وإشعال شماريخ، وحدثت اشتباكات ومشادات بين لاعبي الفريقين.

وشهدت الدقيقة 85 تسديدة قوية من الجيش الملكي ولكن اصطدمت في دفاع الأهلي وخرجت إلى ركلة ركنية.

وكاد أن يسجل الأهلي هدفا قاتلا في الدقيقة 90+5 بعد عرضية ورأسية من أحمد سيد زيزو وخرجت أعلى مرمى الجيش الملكي بقليل.

وانتهت أحداث المباراة بتعادل ثمين للأهلي أمام الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في دوري أبطال أفريقيا.

الصدارة ما زالت حمراء

بهذه النتيجة (1-1) يحافظ الأهلي على صدارة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متفوقا على يانج أفريكانز بفارق الأهداف.

بينما يحصد الجيش الملكي النقطة الأولى له في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة الأهلي اضغط هنا

الأهلي الاهلي يلا كورة مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي والجيش الملكي بث مباشر الاهلي والجيش الملكي ماتش الأهلي نتيجة مباراة الاهلى اليوم ترتيب مجموعة الأهلي

